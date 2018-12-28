В Польше задержаны злоумышленники, укравшие более 800 килограммов рыбы

Польская полиция задержала двух мужчин, которые в Рождество украли из пруда почти тонну карпов для традиционного в стране рождественского блюда.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в полицейском участке города Пила в Великопольском воеводстве.

Стражи порядка рассказали, что злоумышленники попались при проверке их автомобиля марки Renault Kangoo. Полицейские обратили внимание на явный перегруз машин и попросили открыть багажник.

Когда водитель выполнил требование, оказалось, что внутри находятся 14 мешков с рыбой – 840 килограммов. В результате шофер и его пассажир признались в краже карпов из пруда.

По данным следствия, стоимость похищенного стоит примерно 12 тысяч злотых (3200 долларов США).