В Крыму обнаружена подпольная оружейная мастерская

Правоохранительные органы Крыма обезвредили подпольную мастерскую, где злоумышленники восстанавливали и дорабатывали оружие. В подвале жилого дома обнаружены 15 образцов, очень похожих, например, на автомат Калашникова, пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Томпсона, винтовку Мосина, сообщает агентство ТАСС.

Следователи полагают, что нелегальные оружейники скупали детали оружия у так называемых "черных копателей", после чего реставрировали их и собирали полноценное винтовки и автоматы. Все найденные образцы переданы на экспертизу.

Обнаружить подпольную мастерскую удалось после того, как правоохранительные органы проверили группу людей, которые могут иметь отношение к незаконному обороту оружия.