Конец финансовому рабству. Путин подписал закон о борьбе с "черными кредиторами"

Владимир Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам. По сути, это запрет "черным кредиторам" на взыскание долгов.

Ограничения будут вводиться поэтапно. Если кредит выдали после вступления закона в силу, то максимальная сумма долга до 1 июля 2019 года не может превышать первоначальный займ более чем в 2,5 раза, и каждый год этот лимит будет сокращаться: до 1 января 2020 года — в 2 раза, а с 1 января 2020 года — в 1,5 раза. Если же, вопреки закону, долг будет выше, то даже через суд никто не сможет взыскать его с заемщика. Отметим, что речь идет о займе, срок возврата которого не превышает одного года.

"Если сегодня гражданин возьмет, предположим, 10 тысяч рублей у микрофинансовой организации, то максимальная сумма долга его составит 40 тысяч рублей. В связи с введением ограничений, его задолженность будет уменьшаться и поначалу составит 35 тысяч рублей, из которых 10 тысяч — это сумма основного долга, а 25 тысяч — это проценты и иные платежи, которые набежали на данную сумму долга", — директор департамента микрофинансового рынка ЦБ РФ Илья Кочетков.

Обычно такие займы выдают микрофинансовые организации. Среди них встречаются и добросовестные компании. Их услугами пользуются 10 миллионов россиян. То есть они востребованы и этим организациям нужно время, чтобы перестроить свою работу в соответствии с законом. К тому же, ограничения будут действовать и в отношении процентной ставки. Теперь она не должна превышать 1,5% в день, с июля 2019 года — 1%. Хотя сегодня проценты зачастую измеряются 4-значными цифрами.

"Бывали случали до 3000% в год. То есть практически получается 10, а то и 100% в день. И поскольку человеку нужны деньги, то он считает, что такие проценты будет платить один, два, три дня. И как-нибудь выкрутится", — говорит председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Обычно услугами микрофинансовых организаций пользуются жители небольших городов с невысоким заработком. Они часто берут так называемые займы до зарплаты. Средняя сумма — 7 тысяч рублей на неделю. Переплата в этом случае может составлять 800 рублей. Но если заемщик вовремя не возвращает долг, кредитор его начинает "прессовать", и в итоге граждане нередко лишаются своего имущества. Поэтому новый закон запрещает "черным кредиторам" самостоятельно взыскивать долги по просроченным кредитам. Этим смогут заниматься только юрлица: профессиональные кредиторы и коллекторские агентства, либо специализированные финансовые общества.