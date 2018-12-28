"Канопус В" и БелАЗ: РФ и Белоруссия сотрудничают и в космосе, и на земле
Решением спорных вопросов, которые возникают между Москвой и Минском в процессе интеграции, займутся члены специальной группы. Распоряжение о её создании подписал Дмитрий Медведев. Экономики двух стран тесно связаны — взаимный товарооборот приближается к 40 миллиардам долларов. Для сравнения — это примерно как у России с Германией и почти вдвое больше, чем с США.
За запуском с космодрома "Восточный" следят не только в королёвском ЦУПе, но и на минском предприятии "Пеленг". Здесь делают инфракрасные сканеры и оптику для спутников, которые ракета "Союз" успешно выводит на орбиту.
Спутник "Канопус В" — пожалуй самый яркий пример российско-белорусского сотрудничества в космической сфере. Россия производит платформу аппарата, на орбите их сейчас 7, Беларусь — оптическую аппаратуру, которая уже позволяет делать фотографии Земли с расстояния в 500 километров. В стадии разработки камера, при помощи которой можно детально рассмотреть, например, самолет на взлетно-посадочной полосе.
"Подобные аппараты есть у очень ограниченного числа стран, они только-только начали их запускать. Мы надеемся, что в 20-е годы сделаем подобный аппарат, и он будет иметь коммерческий эффект", — рассказал Владимир Покрышкин, генеральный директор ОАО "Пеленг".
В планах — увеличение совместной росийско-белорусской группировки на орбите до 15 аппаратов.
С небес спускаемся на землю, почти даже под землю, где в карьере работает гигантский самосвал БелАЗ.
Современные модификации грузовика оснащаются российскими 15-цилиндровыми дизельными и газомоторными двигателями нового поколения. Российские же специалисты сделали так, что 240-тонный "дом" на колесах теперь может передвигаться без водителя, там, к примеру, где воздух загазован или зашкаливает счетчик Гейгера.
"Первое, естественно, это желание убрать водителя из этих опасных зон, повысить безопасность", — рассказал Евгений Гучек, начальник конструкторского бюро ОАО "БелАЗ".
На заводе в Жодино конечная сборка машин производится очень редко. Только с демонстрационными и выставочными целями. Машина, как правило, по частям доставляется к месту ее использования, и уже там специалистами завода собирается. Как раз сейчас идет сборка первых беспилотных самосвалов на разрезе в Хакассии.
Союзное государство — это больше сотни совместных проектов. От атомной энергетики до гуманитарных. Перед Новым годом российское посольство организует для многодетных семей елку в минском Большом театре.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Флаг Сирии поднят над Манбиджем
- Украина сняла запрет на въезд мужчин из России
- Владимир Путин исполнил мечту школьника из Красноярска
- Обновленный бомбардировщик впервые поднялся в воздух
- Между Крымом и Украиной вырос забор
Самое читаемое
-
Незаконная охота: губернатор убил спящего медведя
- В Амурской области нашли инопланетянина. Видео
- Нерождественская история: Санту обвиняют в убийстве своих детей
- Марат Башаров сломал нос очередной супруге
- Погром в кафе: лежачих избивали ногами и битами. Видео
Вести.Экономика
-
Может ли обвал рынков привести экономику США к рецессии?
- Трамп призывает американцев спасти рынок от обвала
- Трамп: ФРС слишком быстро повышает процентные ставки
- Медведев: Россия расширила санкции в отношении Украины
- Топ-7 высокотехнологичных подарков на Новый год
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
В России представили вседорожный фургон Renault
- Поедет ли старый BMW на дихлофосе и лаке для волос?
- Путин продлил срок уплаты штрафов со скидкой 50 процентов
- Известны сроки премьеры новой Skoda Octavia
- У чиновников забирают дорогущие BMW и пересаживают на "корейцев"
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- 5 мифов о депрессии, о которых нужно забыть
- Прячьте конфеты и шоколад: неочевидная опасность новогодней ночи
- Рейтинг мерзости: гангрена оказалась симпатичнее опарышей
- Почему нельзя спать в контактных линзах
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Нашла попутчика и пропала
- Путин подписал закон о борьбе с "черными кредиторами"
- Религиозное рейдерство на Украине проходит под покровом ночи
Вести-Москва
-
Новый год в столице: маскарады, ледовые шоу, карнавал и салют
- "Северные ворота" открыты: не только городской, но и междугородный автовокзал
- Водитель иномарки не пропустил детский реанимобиль
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний