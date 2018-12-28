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Теракты в Египте 44 минуты назад

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28 декабря 201820:28

В Египте взорван туристический автобус

В районе пирамид Гизы в Каире подорван туристический автобус, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс — Арабия".

По данным телеканала, в результате взрыва есть погибшие и раненые.

Других подробностей пока не приводится. Туристы каких стран находились в автобусе, также пока не известно.

Пирамиды Гизы — комплекс древних памятников в пригороде Каира. Находится на расстоянии около 8 километров в направлении Ливийской пустыни от старого города Гиза на реке Нил, примерно в 25 километрах к юго-западу от центра Каира.

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