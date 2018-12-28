Российские дипломаты выясняют, были ли во взорванном автобусе россияне

По предварительным данным, в результате подрыва автобуса в районе Великих пирамид недалеко от Каира погибли два человека, еще 14 пострадали, сообщил корреспондент ВГТРК в Египте.

Российские дипломаты сейчас выясняют, могли ли в автобусе находится наши соотечественники.