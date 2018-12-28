ЦСКА претендует на нападающего "Брюгге" Мораеса

Московский ЦСКА проявляет заинтересованность к бразильскому нападающему Уэсли Мораесу, который на данный момент выступает за бельгийский "Брюгге". Бразилец может обойтись столичным армейцам в 14 миллионов евро.

Об интересе ЦСКА к Мораесу сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на агента из Бельгии Сантуша Верхулста. Отмечается, что действующий контракт футболиста с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Мораес принял участие в 19 матчах за свой клуб в бельгийском превенстве, став автором 7 голов и 5 голевых пасов.