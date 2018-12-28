"Спартак" заработал на болельщиках полтора миллиарда рублей

Футбольный "Спартак" раскрыл подробности своих заработков в уходящем 2018 году. "Красно-белые" заработали на реализации билетов, абонементов и VIP-лож чуть менее полутора миллиарда рублей.

В минувшем сезоне спартаковцы продали 340 583 билета и 23 617 абонементов на сумму 994 565 миллионов рублей, сообщает официальный сайт десятикратного чемпиона страны. Кроме того, "Спартаком" было распродано 48 VIP-лож общей стоимостью в 487 804 миллиона.

Также стало известно, что еще 1 миллиард 826 миллионов рублей клуб из Тушина заработал на телевизионных правах, а 227,7 миллиона рублей составляет доход "красно-белых" от торговых операций.