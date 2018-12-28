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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 1 час назад

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28 декабря 201823:34

Тонкости контракта: Кокорин не сыграет с охраной "Бутырки"

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин не сможет принять участие в матче против сотрудников следственного изолятора "Бутырка". Главной причиной является соответствующий пункт в действующем контракте игрока с "сине-бело-голубыми".

Как сообщает адвокат нападающего Татьяна Стукалова через свой личный Instagram, Кокорин не имеет права играть в футбол в неподобающих условиях: "Не хотелось бы участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Александр Кокорин согласно действующему контракту с "Зенитом" не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО., без продолжения курса релаксации".

Ранее одна из представительниц защиты футболистов и вовсе заявляла о том, что матч совсем не состоится.

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