Число жертв теракта в Египте продолжает расти

По последним данным, число жертв совершенного в пятницу, 28 декабря, в Египте террористического акта возросло до четырех: в больнице еще один турист из Вьетнама скончался от полученных ранений.

Ране сообщалось, что самодельное взрывное устройство, заложенное у дороги, сработало на пути следования автобуса с 14 вьетнамскими туристами неподалеку от знаменитых пирамид Гизы. В результате взрыва двое туристов погибли на месте, пострадали 12 человек, в том числе, двое египтян – водитель и представитель туристической фирмы, напоминает ТАСС. Позднее египетский гид скончался в больнице.

В последние дни в Каире были усилены меры безопасности, главная дорога от пирамид тоже была под охраной, однако водитель автобуса с туристами решил срезать и поехал другим — более коротким – путем, уточняет телеканал "Россия 24". Сейчас на месте совершения теракта работают спецслужбы.