ЦСКА проиграл "Панатинаикосу" в баскетбольной Евролиге

Московский ЦСКА проиграл греческому "Панатинаикосу" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Проходившая в Афинах встреча завершилась со счетом 96:84 в пользу "Пао".

Баскетболисты ЦСКА активно начали встречу и первую четверть завершили с преимуществом в +7 очков. Однако во второй десятиминутке греки совершили рывок в +18 очков и до конца встречи уже не давали армейцам возможности догнать себя.

В составе ЦСКА самым результативным стал Уилл Клайберн, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. В составе "Панатинаикоса" Ник Калатес также стал автором дабл-дабла – 14 очков и 10 передач.

ЦСКА продолжает занимать третью строчку в таблице Евролиги, уступая мадридскому "Реалу" и турецкому "Фенербахче". Следующим соперником столичных армейцев станет литовский "Жальгирис". Встреча состоится 4 января в Каунасе.