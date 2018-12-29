В Египте всерьез опасаются массового оттока туристов из-за теракта в Каире

Египетские власти опасаются, что вчерашний теракт станет серьезным ударом по туристическому сектору страны. Ожидалось, что эта зима станет для Каира одной из лучших за последние несколько лет кризиса. Однако теперь многие путешественники могут поменять свой маршрут и выбрать курорты других государств.

Накануне в районе пирамид Гизы в Каире произошел взрыв, сообщает телеканал "Россия 24". Подорвали автобус, в котором находились туристы из Вьетнама. По последним данным, четыре человека погибли, 12 пострадали. Ранее сообщалось, что в последние дни в египетской столице были усилены меры безопасности, главная дорога от пирамид тоже была под охраной. Однако водитель автобуса решил срезать и поехал другим, более коротким путем. Власти страны обещали провести тщательное расследование.

"Мы связались с посольством Вьетнама и договорились о встрече с их послом. Мы стараемся свести к минимуму последствия инцидента, но самое главное сейчас — оказать медицинскую помощь всем пострадавшим. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родным и близким тех, кто погиб в результате этого взрыва", заявил Мустафа Мадбули, премьер-министр Египта.