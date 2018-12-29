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29 декабря 201810:06

Бывшего спортдиректора "Локомотива" ждут в Манчестере

фото: ФК "Локомотив"

Эрик Штоффельхаус, до недавнего времени работавший спортивным директором "Локомотива", может занять аналогичный пост в "Манчестер Юнайтед". Немецкий специалист уже провел переговоры с представителями самого титулованного клуба Англии.

Как сообщил "Спорт-Экспресс", Эрик Штоффельхаус может войти в руководство "Манчестер Юнайтед". В Англии считают, что клубу нужен именно такой специалист, способный обеспечить сильную селекцию. Недавно в "МЮ" сменился главный тренер. Место португальца Жозе Моуринью занял норвежец Уле-Гуннар Сульшер.

Эрик Штоффельхаус на протяжении двух лет работал спортивным директором "Локомотива". В конце декабря немец покинул этот пост вслед за генеральным директором Ильей Геркусом.

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