Иркутского губернатора заподозрили в незаконной охоте на медведя

По факту незаконной охоты на медведя, в которой подозревается губернатор Иркутской области Сергей Левченко, возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс".

В Генпрокуратуре России в субботу сообщили, что ранее ведомство провело проверку по данному факту. Материалы направлены в региональное управление СК РФ, который после их рассмотрения возбудил уголовное дело, предусмотренное статьей "Незаконная охота" УК РФ.

Как сообщалось, широкий общественный резонанс вызвала видеозапись, сделанная во время охоты, на которой видно, как губернатор Левченко сначала пристреливает ружье, после чего убивает мирно спящего в норе медведя выстрелом в голову.

В пресс-службе губернатора заявили, что охота состоялась по лицензии осенью 2016 года в Нижнеудинском районе. По словам Левченко, две проверки СКР ранее не выявили нарушений.