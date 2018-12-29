После нападения на порвавшего штаны рэпера Птаху завели уголовное дело

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что по факту нападения на Давида Нуриева, известного как рэпер Птаха, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

По его словам, днем 28 декабря в Москве, на улице Новорязанская, несколько человек нанесли Нуриеву телесные повреждения.

При этом у злоумышленников был предмет, похожий на бейсбольную биту, передает Агентство городских новостей "Москва".

Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что несколько неизвестных сзади напали с битой на Птаху. Рэпер бросился наутек и попросил помощи у охранников ближайшего торгового центра, затем прибыла полиция.

Уже вскоре о своей причастности к нападению в "Твиттере" заявил рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович), с которым у Птахи давние счеты. Он сообщил, что Птаха убегал от них и порвал штаны.

Вскоре в Сети появилось видео нападения.

Кроме того, Obe 1 Kanobe опубликовал в своем микроблоге фото, на котором у Птахи в руках предмет, похожий на пистолет.