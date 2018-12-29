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29 декабря 201813:54

Попытка ограбления бразильской АЗС с летальным исходом попала на видео

Youtube/Portal Itaoca News

Чуть менее 20 секунд потребовалось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы нейтрализовать грабителя, пришедшего на заправку в муниципалитете Пальоса, расположенном в штате Санта-Катарина на юге Бразилии.

 

Вечером в минувший четверг, 27 декабря, молодой человек, вооруженный ножом, потребовал от кассира на АЗС отдать ему выручку.

Один из посетителей выхватил пистолет и выступил в рукопашную схватку со злоумышленником. В этот момент второй покупатель тоже извлек оружие и с небольшой дистанции открыл огонь на поражение.

 

Как сообщают местные СМИ, оба мужчины оказались сотрудниками различных полицейских подразделений в штатском. Они заехали на заправку по своим делам, однако в их планы вмешался грабитель, которого им удалось обезвредить.

Нападавший скончался от полученных огнестрельных ранений, а один из стражей порядка получил порез.

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