Обама рассказал о лучших фильмах года

Бывший президент США Барак Обама рассказал у себя в "Фейсбуке" о наиболее полюбившихся ему фильмах 2018 года. Среди них оказались "Черный клановец", "Смерть Сталина", "Черная пантера" и другие.

По словам Обамы, традиционная оценка уходящего года через книги и фильмы дает ему возможность перевести дух и по-настоящему осознать значимость тех или иных событий. Бывший американский лидер признался, что искусство для него – неотъемлемая часть окружающей действительности.

Список главных фильмов 2018 года по версии Барака Обамы выглядит следующим образом:

"Аннигиляция";

"Будешь моим соседом?";

"Восьмой класс";

"Если Бил-стрит могла бы заговорить";

"Магазинные воришки";

"Наездник";

"Не оставляй следов";

"Поддержите девушек";

"Пылающий";

"Рома";

"Слепые пятна";

"Смерть Сталина";

"Черная Пантера";

"Черный клановец".

Главной книгой года Обама назвал мемуары своей жены Мишель "Becoming" ("Становление"). В настоящий момент супруги Обама разрабатывают для стриминг-сервиса Netflix документальные и художественные фильмы, а также сериалы.