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Помогите детям. Русфонд 49 минут назад
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о трехлетнем Ярославе Митякине из Новосибирска.
У мальчика редкое и тяжелое врожденное заболевание кожи – пластинчатый ихтиоз. Кожа Ярослава постоянно пересыхает, воспаляется, трескается, отслаивается, на теле образуются раны. Мальчик страдает от нестерпимого зуда. Помочь Ярославу может постоянная обработка кожи специальными увлажняющими и заживляющими кремами и мазями. Но они стоят очень дорого, для семьи такие расходы неподъемны.
Из письма Натальи Митякиной, мамы Ярослава:
"Мой сын родился с очень сухой кожей, веки и губы у него были вывернуты и не закрывались. В первый же день жизни кожа у ребенка начала трескаться, корочка отслаивалась. Чтобы увлажнить кожу, я смазывала ее оливковым маслом. После обследования в возрасте двух недель Ярославу поставили диагноз: пластинчатый ихтиоз. Это редкое генетическое заболевание, при котором нарушается процесс ороговения кожи: на ней образуются жесткие чешуйки, кожа пересыхает и трескается, нарушается процесс терморегуляции, снижается иммунитет. Без постоянного увлажнения на коже сына образуются болезненные ранки. Каждый день по пять-шесть раз я смазываю тело Ярослава разными специальными кремами и мазями, а лицо и руки – по десять-двенадцать раз. Сыночек общительный и дружелюбный, легко знакомится с детьми, хорошо развит, изучает алфавит и счет, читает наизусть стихи. В начале этого года знакомые и родственники помогли нам собрать деньги на поездку в германскую клинику, где сыну подобрали специальные лечебные мази. После их применения состояние кожи значительно улучшилось, стали нормально закрываться глаза и рот. Но на покупку этих мазей и других средств по уходу за кожей нужны огромные деньги. Из-за болезни Ярослава я не работаю, муж – водитель, зарабатывает немного. Прошу вас, помогите!"
Для спасения Ярослава Митякина не хватает 260 767 руб.
Главный генетик Новосибирской области Юлия Максимова (Новосибирск): "У Ярослава тотальное поражение кожи, без постоянного ухода она пересыхает и трескается, образуются глубокие болезненные трещины. Лечебная косметика и медицинские средства ребенку жизненно необходимы. Только так можно предотвратить инфекций и облегчить состояние мальчика".
Внимание!
Цена мазей и кремов 406 476 руб.
79 417 руб. собрали телезрители ГТРК "Новосибирск".
10 592 руб. собрали телезрители "НСК 49".
55 700 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 260 767 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,624 млрд руб. В 2018 году (на 29 декабря) собрано 1 690 294 012 руб., помощь получили 2385 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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