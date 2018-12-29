Задержан подозреваемый в убийстве учредителя подрядчика "Лукойла"

В Москве задержан 33-летний подозреваемый в убийстве учредителя компании "Мастер-нефть" — подрядчика "Лукойла". Киллер нанес ночью 28 декабря 61-летнего Шалву Шаляхову в лифтовом холле дома на Гарибальди многочисленные колото-резанные ранения. Преступник скрывал свое лицо под медицинской маской. Все удары ножом злоумышленник нанес Шаляхову в грудь, шею и голову.

Официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова отметила, что подозреваемый в убийстве оперативно задержан, благодаря грамотным действиям сотрудников московской полиции и грамотно спланированной работе следователей. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, сообщает ТАСС. А также проверяют все возможные версии совершенного преступления. Решается вопрос о мере пресечения задержанному.

Компания "Мастер-нефть" создана в 2010 году. Она ремонтирует скважины на объектах ООО "Лукойл Западная Сибирь" и ООО "Лукойл Коми".