Жертвами массового ДТП в Югре стали по меньшей мере пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновения автобуса, грузовика, самосвала и легковушки в Нефтеюганском районе Югры. Последствия массовой аварии сняли на видео.

ДТП произошло около 16:40 по местному времени в субботу, 29 декабря, на 820-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, недалеко от поселения Пойковский. Информация о погибших разнится: очевидцы утверждают, что погибли шесть человек — два водителя и четыре пассажира вахтового автобуса, по официальной информации, жертвами аварии стали пять человек.

К месту трагедии выехали службы экстренного реагирования, девять машин скорой помощи. В больницу были доставлены 15 человек.