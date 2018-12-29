На севере Москвы подростки получили травмы при прохождении квеста

При прохождении квеста на севере Москвы несколько подростков получили травмы. Родители 13-14-летних детей заявили о некорректном поведении к детям проводивших игру людей. Организаторы "перестарались" и чересчур напугали детей.

Квест включал прохождение серии комнат пыток. В одной из них был бутафорский электрический стул. Устрашающие декорации и слишком реалистичная игра актеров привела к тому, что в происходящее по сценарию в итоге поверили и взрослые, сообщает ТАСС.

Одного ребенка тыкали ножом в горло, а второго били мягкой дубинкой по лицу и по груди. Мать одного из детей не смогла смотреть на то, как бьют ее ребенка. Она посчитала, что ему слишком больно. Мать попросила остановить квест.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве проводит доследственную проверку инцидента, сообщает ТАСС. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнула официальный представитель Следственного управления московского Следственного комитета Юлия Иванова.

Что на самом деле происходило, покажут на канале "Россия 24" в программе "Дежурная часть" в 21 час 20 минут 29 декабря 2018 года.