Тесаку дали 10 лет за разбой и хулиганство

Бабушкинский суд Москвы снова приговорил националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак к 10 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в 2012-2014 годах Тесак и его сподвижники по организованному им экстремистскому движению "Реструкт" нападали на торговцев спайсами, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Один из пострадавших скончался. Марцинкевич обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Это уже второе рассмотрение данного дела. 27 июня 2017 года Марцинкевич уже был осужден на 10 лет колонии за экстремизм, его сообщники получили сроки от 3 до 10 лет. Однако апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила тот приговор и направила дело на новое рассмотрение.