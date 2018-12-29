От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп

После исчезновения молодой женщины – директора одного из сетевых ресторанов – в Москве возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.

Вскоре женщина перестала выходить на связь. Следствие считает, что попутчиком Ирины, скрывавшимся под чужой фотографией, мог оказаться человек, который ранее был судим за тяжкие преступления.

Машину Ирины нашли у торгового центра в Ярославской области. Между тем, 29 декабря стало известно, что мужу Ирины звонили неизвестные и потребовали выкуп за его супругу, сообщает "МК". Правоохранители считают, что это "разводка". По их мнению, кто-то просто захотел нажиться на этой трагедии.