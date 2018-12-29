Видео дня: молния ударила в истребитель

В Сети появилось видео как молния ударила в истребитель F18 ВВС Кувейта. Вспышка света, пилот даже пригнулся. Никаких повреждений стихия истребителю не нанесла.

Хотя риск был большой. Молния, теоретически, может повредить системы самолета или воспламенить пары в топливных баках. Но это теоретически, отмечает телеканал "Россия 24".