В ОАЭ разбился вертолет со спасателями

На севере Арабских Эмиратов разбился вертолет со спасателями. Катастрофу засняли очевидцы: на кадрах видно, как вертолет сваливается в штопор и загорается после падения. Весь экипаж погиб, сообщает телеканал "Россия 24".

Инцидент произошел в районе горы Джебель Джаис. Скорее всего, предполагают местные СМИ, вертолет столкнулся с канатной дорогой для скоростного спуска, которая недавно открылась в том районе.