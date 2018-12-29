Защитник "Барселоны" Пике стал владельцем "Андорры"

Футболист испанской "Барселоны" Жерар Пике окончательно оформил сделку по приобретению футбольного клуба "Андорра". В субботу руководители клуба и компании Cosmos – компании Пике, пришли к соглашению о сделке. Однако ее условия между сторонами не известны.

Одним из обязательств нового владельца станет погашение долга в размере 200 тысяч евро, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на официальный Facebook "Андорры". На данный момент клуб выступает в пятом дивизионе чемпионата Испании.

Его лучшим результатом в истории является второе место в третьем дивизионе испанского футбола в сезоне 1988/89.