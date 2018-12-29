29 декабря 201819:23
Актер Майкл Пейлин из "Монти Пайтона" стал рыцарем
Представители британского Министерства иностранных дел представили к рыцарству 75-летнего актера Майкла Пейлина, наиболее известного своим участием в комедийной труппе "Летающий цирк Монти Пайтона", сообщается на сайте ведомства.
Столь высокой чести Пейлин удостоился за "службу в области путешествий, культуры и географии". Все дело в том, что с 2009-го по 2012-й годы актер был президентом Королевского географического общества Великобритании.
Артист прослыл заядлым путешественником, у него даже есть собственный сайт, посвященный поездкам по дальним странам.
Одна из последних работ Пейлина — картина его коллеги по "Монти Пайтону" Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота".
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