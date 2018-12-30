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30 декабря 201801:25 Надежда Семенова

"Елка желаний": губернатор Тверской области исполнил заветные мечты малышей

Накануне Нового года губернатор Тверской области воплотил в жизнь желания 6-летней Алены и четырехлетнего Алеши. Помогает детям волонтерская акция "Елка желаний".

Новогодняя мечта — встретиться с настоящим художником и вместе нарисовать картину — сбылась у четырехлетнего Алешы Лункина из Твери. Когда его спросили в реабилитационном центре о заветном желании, он не смог его сформулировать. У мальчика проблемы с речью. За него это сделала мама.

"У него официальный диагноз "аутизм", — рассказала мама Алеши, Вера Лункина. — И это — его замкнутость или нежелание повторять, что мы просим, контактировать с людьми. Здесь мы нашли к нему маленький ключик. Вот сейчас для него это незнакомый человек, незнакомая обстановка. Он мог среагировать не так, как может быть, мы хотели, расстроиться. Но он увидел кисти, краски. Он к ним побежал. Это его радует, помогает познавать мир, знакомиться с людьми".

Рисование — любимое занятие мальчика. Благодаря ему Алеша выучил, как называются цвета. Повторяет за мамой, когда рисует. Увлечение помогает общению с младшими братом и сестрой, а также с незнакомыми людьми.

Заслуженный художник России Людмила Юга дает полную творческую свободу ребенку. Ее задача – лишь научить малыша смешивать краски. Через полчаса на листе — уже картина. Солнце, трава, деревья — пусть и абстрактные. Вера Лункина надеется, что увлечение сына рисованием в будущем может стать профессией.

А вот у Алены Зайцевой было желание попасть в цирк. Девочка увидела его по телевизору и поняла — вот что попросит у Деда Мороза. "Я никогда в жизни не была, мне интересно, что в цирке, — призналась она. — Мне понравилась лама. А лошадки прям близко-близко".

Алена не может ходить. Не то, что на представление, даже на прогулку отправиться не всегда получается. "Было такое удивление и, конечно, радость, что желание нашей дочки наконец исполнится, — говорит Татьяна Зайцева, мама Алены. — Я уверена, что дети получат несказанное удовольствие, восторг, радость от этого представления и, самое главное, что они получат веру в то, что желания сбываются и чудеса случаются".

На последнем в 2018 году заседании Госссовета в Москве все губернаторы получили новогодние шары-открытки, где были записаны самые заветные желания детей. Благодаря акции "Елка желаний" мечты Алеши и Алены сбылись.

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