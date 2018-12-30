"Спасибо за каждую гонку": Антон Шипулин попрощался с биатлоном

Олимпийский чемпион Антон Шипулин попрощался с биатлоном. 29 декабря он в последний раз вышел на старт. Точку в карьере профессионала решил поставить "Рождественской гонкой".

Первоначально предполагалось, что эта "рождественская гонка" станет прощальной исключительно для легендарных биатлонистов – супругов Дарьи Домрачевой и Уле Бьерндалена. Но в начале недели к их компании присоединился Антон Шипулин, внезапно заявивший, что прекращает карьеру.

Вот – он последний финиш именитого российского биатлониста. Каждый метр дается с трудом. На стрельбище — мимо, на лыжне — тяжело. В "Рождественской гонке" российская пара Антон Шипулин-Екатерина Юрлова-Перхт — седьмая. Кстати, Бьерндален-Домрачева взяли бронзу.

К этим состязаниям Антон Шипулин, как признался сам, был явно не готов. Тренировок мало, последний международный старт – полгода назад. Психологическое давление со стороны антидопинговых организаций и недавние проблемы со здоровьем не могли не сказаться. Но все же именитый биатлонист завершает карьеру триумфально. Это становится понятно, если заглянуть в его Instagram. Там – сообщения от его восторженных поклонников.

"Антон, спасибо за все, сижу реву взрослая тетка"

"Антооооооооооон!!! Спасибо огромное за все наши эмоции, особенно за эстафету в Сочи, которую мы смотрели стоя, и прыгая, и где надорвали голоса"

"Спасибо, Человечище, за каждую твою гонку! За каждую твою стрельбу!!! Я всегда летела к телевизору, звала папу!!! это были незабываемые моменты в жизни!!!!"

Незабываемых моментов было не счесть. Только на этапах Кубка мира биатлонист 44 раза поднимался на пьедестал. Одиннадцать – на верхнюю ступень. На чемпионатах мира он завоевал 7 медалей, одна из которых – золотая.

Он взял олимпийскую бронзу Ванкувера в эстафете, в 2014 году – золото Сочи. Победить уже в личном зачете он планировал на играх в Пхенчане, но МОК отстранил Шипулина от соревнований, обвиняя его в употреблении допинга.

Сам спортсмен настаивает, что он чист, запрещенные вещества никогда не принимал. Тогда он впервые задумался, что пора заканчивать с таким биатлоном. Последней каплей стал недавний скандал в Австрии. Во время сборов полиция обвинила биатлониста в применении допинга на Чемпионате мира-2017. Лидер российской сборной признался, что устал от необоснованной травли, долго думал — и все же решил покончить со спортивной карьерой.

Какой профессиональный путь выберет Антон Шипулин теперь — неясно. Пока в его планах — провести праздники с семьей. Впервые за 10 лет биатлонист встретит Новый год дома.