Шахматы. Артемьев делит лидерство с Карлсеном на чемпионате мира по блицу

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев на пару с норвежцем Магнусом Карлсеном по итогам первого игрового дня делит первую строчку на проходящем чемпионате мира по блицу. Мировое первенство проходит в Санкт-Петербурге.

Артемьев и Карлсен набрали по 9,5 балла. Следом за ними расположились шахматисты, набравшие по 9 очков. Среди них россияне Петр Свидлер, Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин, а также представитель Нидерландов Аниш Гири и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

Еще один россиянин – Сергей Карякин, имеет после первого игрового дня 8,5 балла. Он занимает девятую строчку.

В женской сетке соревнований среди лидеров – также представительница России Екатерина Лагно. Она вместе с иранкой Сасасадат Хадемальшарьех имеет на своем счету 7,5 балла.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря.