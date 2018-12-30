Игуаин прервал неудачную серию "Милана"

В чемпионате Италии по футболу завершилась программа 19 тура. "Милан" на домашнем стадионе "Сан-Сиро" прервал свою четырехматчевую серию без побед, обыграв СПАЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "россонери".

Гостям удалось забить быстрый гол стараниями Андреи Петаньи. Впрочем, уже через три минуты после первого гола во встрече миланцы выровняли положение, когда забил Самуэль Кастильехо. А уже во втором тайме звездный форвард "Милана" Гонсало Игуаин забил гол и принес своему клубу первую победу в последних пяти поединках. Для самого аргентинца этот гол стал первым за последние два месяца. Он посвятил его главному тренеру клуба Дженнаро Гаттузо.

Благодаря этому голу "Милан" набрал 31 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице Серии "А". Отставание от лидирующего "Ювентуса" составляет 22 очка. СПАЛ же с 17 баллами располагается на 16 строчке.