Финляндия обыграла Словакию на молодежном чемпионате мира по хоккею

В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. В Виктории в рамках 3 тура группы "В" сборная Финляндии одержала крупную победу над командой Словакии. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хоккеистов "Суоми".

Юниоры Финляндии не дали усомниться в своем превосходстве над соперником и к 34-й минуте встречи вели со счетом 4:0. Голы забивали Хенри Йокихарью, Сантери Виртанен, Вилле Хейнола и Антон Лунделль. Словаки смогли забить лишь одну шайбу в исполнении Милоша Романа, но Оскари Лааксонен в заключительном периоде вернул своей команде преимущество в четыре шайбы, одновременно установив окончательный счет.

Финны добились второй победы на турнире, набрав 6 очков и сравнявшись со Швецией и США, которым в 3 туре предстоит очный поединок. Словакия же с нулем очков делит статус аутсайдера группы с командой Казахстана.