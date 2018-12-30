Российский МИД поблагодарил BBC за репортаж о дипсобственности РФ

Российский МИД поблагодарил телеканал BBC, который снял репортаж о дипломатической собственности нашей страны, а именно – о даче в Мэриленде, которую два года назад забрали американские власти.

Журналист британского телеканала беседует с людьми, живущими по соседству, сообщает телеканал "Россия 24". Они рассказывают, что с российскими дипломатами у местных сложились добрые отношения.

На Смоленской площади отметили, репортаж в очередной раз доказывает, что никакой разведдеятельности на территории комплекса не велось. При этом репортер ВВС так и не обратился в МИД за комментарием российской стороны, добавляют в ведомстве.