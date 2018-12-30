Москва помогла бюджетным учреждениям Забайкалья погасить все долги
Несколько сотен организаций Забайкальского края начнут год с "чистого листа". Ранее их счета были заблокированы из-за долгов, а работа почти парализована. Причем большая часть этих учреждений — школы и детские сады. Кто помог совершить новогоднее чудо?
Питание учащихся, подвоз воды, отопление, дрова… Средства на все это еще вчера директору школы села Сивяково, что недалеко от Читы, приходилось буквально добывать со счетов собственного образовательного учреждения. Это тот случай, когда деньги есть, но воспользоваться ими невозможно — счета школы были арестованы с 2014 года из-за долгов по коммунальным платежам. Страдали от этого не только сотрудники. В первую очередь — дети. Приходилось даже отменять рейсы школьного автобуса, тогда учащиеся из соседнего села Еремино становились прогульщиками поневоле.
"С сентября мы не знаем проблем с подвозом детей, потому что нам выделили на это талоны до конца 2018 года, — рассказывает Сергей Бельвенцев, директор школы села Сивяково. — И сейчас мы получили талоны еще на месяц, до февраля у нас подвоз обеспечен. Надо сказать спасибо очень большое нашему местному населению, идущему навстречу: дрова в долг дают, воду возят в долг, бензин мы тоже деньги занимаем. То есть мы находили выход из положения".
Точно так же искали его еще 460 бюджетных организаций края. Две трети из них — школы и детские сады. А еще — учреждения культуры и сотни администраций поселений практически во всех районах Забайкалья. Блокировка счетов фактически парализовала их деятельность. Рекордсмен по количеству таких организаций — Читинский район. Счета больше 80 процентов его муниципальных учреждений оказались вне зоны доступа. Накопили почти 50 миллионов рублей долгов. И все это время выкручивались, как могли.
"Из 62 организаций 2-3 разблокировано было, — говорит Вадим Захаров, глава Читинского района. — Через их счета мы прогоняли деньги. Но это было очень неудобно. То есть постоянно были проблемы, чтобы эти деньги разогнать. Первый раз Читинский район выдохнул, что все организации разблокированы в полном объеме".
Все это благодаря дотации из федерального центра. Москва перечислила Забайкалью 1 миллиард 400 миллионов рублей для решения первоочередных проблем. И вот — новый год все 460 организаций края, чьи счета заблокированы, начинают без долгов.
"У нас не было нормативного режима отопления. То есть были низкие температуры, отключения котельных, — рассказывает Александр Осипов, врио губернатора Забайкальского края. — Благодаря руководству страны нам выделены дополнительные денежные средства, которые позволили разблокировать счета и которые позволили нам восстановить нормальный режим теплоснабжения, оказания коммунальных услуг бюджетному сектору и населению".
Теперь время, когда зарплаты приходилось добиваться через суд, а на дрова, уголь, бензин и воду для нужд бюджетного учреждения скидываться всем селом, останется в прошлом. А это, говорят в школе села Сивяково, самый лучший подарок на Новый год.
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