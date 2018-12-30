Во время награждения у "Мисс Африка - 2018" загорелась прическа

У королевы красоты "Мисс Африка — 2018" загорелась прическа прямо на виду у публики, передает телеканал "Россия 24".

Во время награждения на сцене на волосы 24-летней представительницы Демократической Республики Конго попали искры от пиротехнического устройства. Девушка не сразу это заметила. К счастью, на помощь быстро пришла ведущая церемонии. Пламя удалось потушить, мероприятие продолжили.