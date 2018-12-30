В ХМАО столкнулись вахтовый автобус, газель, два грузовика и легковушка

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошло крупное ДТП. Вахтовый автобус столкнулся с газелью, легковым авто и двумя грузовиками. Авария произошла на 817 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

Погибли 6 человек, 18 получили травмы, из них 15 госпитализированы, передает ТАСС. Два человека находятся в реанимации.

Виновником ДТП, по предварительным данным, является водитель грузовика, который выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с вахтовым автобусом, перевозившим рабочих "РН-Бурение" (предприятие входит в "Роснефть"). По факту ДТП возбуждено уголовное дело.