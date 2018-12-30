Вертолет в Бурятии мог разбиться из-за плохой погоды

Причиной крушения вертолета AgustaWestland AW119 Koala возле Улан-Удэ могли быть неблагоприятные погодные условия.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет следовал по маршруту Березовка — Сосновоозерск. Из-за плохой погоды он не смог совершить посадку в точке назначения. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение.

После падения воздушное судно загорелось. На борту находились четыре человека, все они погибли.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц".

По данным местных СМИ, вертолет принадлежал бизнесмену Сергею Рогову, который является владельцем крупнейшего местного торгово-развлекательного центра People's Park.