На Урале изъяли наркотики на 3,4 миллиарда рублей

В Свердловской области полицейские пресекли крупнейший канал поставки синтетических наркотиков.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, всего было изъято около 85 килограммов "синтетики" на сумму около 3 миллиардов 400 миллионов рублей.

Наркотик предназначался для производства курительных смесей. Из одного грамма можно сделать более 20 доз. Конфискованных 85 килограммов хватило бы, чтобы приготовить более 1,5 миллионов доз.

В августе полицейские задержали ранее судимого мужчину, у которого нашли 97 граммов гашиша. Он вывел оперативников на наркоторговца — на жителя Екатеринбурга по имени Евгений (1992 года рождения).

Наркотики хранились на съемных квартирах в бытовых приборах. Также был обнаружен тайник в лесополосе. Возбуждено уголовное дело. Наркодилеру грозит до 20 лет тюрьмы.