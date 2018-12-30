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Раскол в православном мире 57 минут назад

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30 декабря 201816:24 Дмитрий Киселёв

Киев требует от РПЦ невозможного

После новогодних и рождественских каникул Украина претендует на то, чтобы стать еще более европейской. Да не просто более европейской, а войти в передовой отряд меньшинства европейских стран — а таких пока всего лишь семь — где действует закон об обязательном согласии на секс между супругами. То есть если он или она заявят наутро в полицию о том, что ночью все прошло без согласия, то благоверного или благоверную повяжут, а далее суд и срок за изнасилование.

Изобретение — скандинавское. На Украине в канун перехода страны в новый прогрессивный режим для его разъяснения крутят в переводе на мову иностранный мультик про чай. Мол, сравните секс с угощением чаем. Вы же спрашиваете: не желаете ли чаю? Так же и с сексом. Но даже если ответ получен — например, да, пожалуй, отчего бы и чайком не побаловаться — то когда чайник закипит, угощаемый или угощаемая может и передумать: впрочем, скорее, нет, может, чуть позже. Такое бывает. И если чай, как говорится, не лезет, то насильно никого поить не стоит.

Вроде все так. Но закон об изменениях в Уголовный кодекс Украины все же выглядит, как минимум, несуразным. Как некое смешное обезьянничание. И всем понятно, что принят он лишь для внешнего мира, напоказ. Мол, вот посмотрите, сколь мы прогрессивны. Уже все серьезные эксперты говорят, что на практике работать он не будет. Хотя бы потому, что судебная система Украины разрушена и невозможно представить себе, что судьи и следствие всерьез будут заморачиваться подобными проблемами.

Убийства-то не раскрываются. Даже массовые. Например, на Майдане почти четыре года назад. Или коррупционные дела в самой коррумпированной стране Европы. А тут жалобы на ночное поведение супруги или супруга, когда кто-то из них передумал...

Действительно, насилие — плохо. Но нынешний украинский закон в нынешнем общеукраинском контексте — все же какая-то несуразица. Это, как гей-парады под усиленной охраной по заказу Европы. Имитация. Натужность. Противоречит реальным настроением в обществе и культурным традициям страны. Галочка для брюссельского дяди. Принимать закон о согласии на секс в семье? Словно со всем остальным насилием на Украине уже разобрались и определились. Ну, не лицемерие?!

Так и с этим мультиком про то, как никого не надо насильно поить чаем. То есть чаем дома мужу жену насильно поить нельзя, а государству "насиловать" Церковь можно.

Так, 27 декабря по настоянию Петра Порошенко и вопреки Конституции Верховная Рада приняла закон, обязывающий самую массовую в стране каноническую Украинскую Православную Церковь сменить свое название в четырехмесячный срок. И это при том что, еще раз подчеркнем, статья 35-я Конституции Украины прямо запрещает государству вмешиваться в дела Церкви.

"Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Церковь и религиозные организации на Украине отделены от государства, а школа — от Церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная", — записано в украинской Конституции.

Киевская власть настаивает на том, чтобы Украинская Православная Церковь переименовала себя в Российскую Церковь, то есть Церковь Российского государства. Но штука в том, что у Российского государства нет своей Церкви. Есть Русская Православная Церковь, чья каноническая территория больше государства России. Украина входит в нее как часть древней Руси. Отсюда и название нашей Церкви — Русская Православная Церковь. На украинский язык слово "русский" переводится как "российский". Русский язык — российская мова. Но и "российский" как принадлежность российскому государству на украинском — тоже "российский". Российское государство – Российская держава.

В нынешнем Уставе Украинской Православной Церкви нет упоминания Российской державы, а говорится, что связь с православным миром "через Руську православну Церкву". То есть через Церковь Руси, а не Церковь России. Важное уточнение. Создающие государственную Церковь в Киеве мыслят такими категориями и через них же воспринимают Русскую Православную Церковь всего лишь как Церковь Российского государства. А ее, собственно, нет. Но и ее на Украине с легкостью необыкновенной хотят по-быстрому у себя создать.

Еще раз, образно говоря, чаем дома мужу жену насильно поить нельзя, а президенту Порошенко можно насильно ликвидировать две своих карманных Церкви, сбивая с Филарета белый патриарший куколь и учреждать новую Церковь, "сливая" раскольников в один флакон и укладывая страну под Стамбульского Патриарха Варфоломея.

Оценку произошедшему дал Предстоятель Русской Православной Церкви его Святейшество Патриарх Кирилл. "Полный провал "объединительного Собора". Никакого объединения не произошло, а лишь объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны Патриарха, юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться", — заявил Патриарх Кирилл.

Что в результате получается? Стамбульский Патриархат во главе с Варфоломеем прибирает к себе новую территорию и новое имущество. Это, как минимум, десяток ставропигиальных монастырей, то есть находившихся в прямом подчинении экс-лжепатриарха Филарета. Сейчас Патриарх в Стамбуле — его и монастыри. И еще три десятка других церковных объектов. Теперь все они отходят под Стамбул. Ровно об этом Порошенко договорился с Варфоломеем и подписал соглашение 3 ноября. То есть Порошенко своей властью отдал в иностранное ведение украинские святыни. А мы помним, что чаем дома мужу жену насильно поить по закону нельзя. А с Церковью и святынями — можно!

Благовонное масло для священнодействия — миро — новая Церковь отныне будет покупать за деньги в Турции. Право на мироварение Стамбульский Патриархат оставляет за собой. Интересно, что Московский Патриарх сваренное в Донском монастыре миро передает Украинской Православной Церкви бесплатно. По принципу "святыни не продаются".

Кстати, интересный момент. Между Московским Патриархатом и Украинской Православной Церковью деньги в ту или иную сторону не "гуляют". Стамбульский Патриархат сейчас Украину словно обложил данью. Мало того что забирает себе ставропигиальные монастыри, так еще и все зарубежные приходы бывшего Киевского Патриархата тоже.

Вот так вот. А зато чай сейчас на Украине всех научат пить правильно, без насилия. И под одеялом себя вести — тоже правильно, по-европейски.

Текст: "Вести недели"

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