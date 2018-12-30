Тема:
Новый год и Рождество 13 минут назад
Новогодняя сказка шагает по стране
Автор: Дмитрий Киселёв
Если посмотреть на то, что обрушилось на Россию в уходящем году — а это безумные санкции, провокации, как следствие — потоки лжи и враждебной дезинформации, вызовы нашей обороноспособности, разного рода давление (не хочется обо всем вспоминать перед Новым годом) — то остается лишь удивляться, сколь тверда осталась Россия, сколь крепок наш характер и сколь много тепла в наших людях.
В нашей культуре — неисчерпаемая сила преодолевать трудности. Порой мы их сами создаем. Но можем и посмеяться над этой нашей способностью. А потом — выйти из передряг с высоко поднятой головой.
А тем временем Россия даже под гнетом внешних проблем, да и с нашей родной разухабистостью остается в мире большим островом нормальности и человечности. Да, нам хочется жить лучше, но зато нас не раскалывает ненависть, как это сейчас в США.
Да, мы ценим нашу многонациональную культуру, но не сваливаемся в грубый национализм, как это на Украине.
Нам хочется больше зарабатывать и меньше тратить, но мы не громим свои города, как это происходит в последнее время во Франции.
Да, мы уверено ведем себя на мировой арене, но мы не заигрываемся до позора, как это часто случается с Англией.
Мы как-то быстро привыкли, что дорожная полиция в России стала совсем другой и уже не раздражает. Наши врачи добиваются выдающихся результатов. Наши дороги стали куда лучше. Преступность — ниже. Налоговая работает деликатно. Армия доблестна и крепка, как никогда. Да и жизнь в целом стала безопаснее.
Мы больше стали ездить по стране и даже с некоторым удивлением открываем для себя добрую, красивую и уютную Россию. Мы сами меняемся к лучшему. Мы уже больше солидарны друг с другом и просто более приветливы. Мы стали роднее друг другу. И это важно, особенно в непростые времена.
В России уходящий год был Годом волонтера. Но ведь это лишь начало. Людей, которые помогают другим не за деньги и не за деньги делают нашу землю чище, становится все больше. Так мы создаем среду, где и сами хотим жить.
Понимаю, что слова эти уже все больше похожи на тост, но ведь пить мы стали меньше. А какие-то вещи нужно уметь сказать друг другу и без бокала. Как Россия готовится встретить Новый год?
Автор: Ольга Армякова
И как же не поверить в чудо? Яркое, необыкновенное и такое долгожданное! Если в новый, 2019-й, можно заглянуть прямо сейчас. И оказаться в новогодней сказке. На коне. Головокружительное путешествие во времени, где каждый может почувствовать себя ребенком. Ведь празднику все возрасты покорны. И – главное — конечно, впечатления. А их — самых разных, но непременно радостных и незабываемых — будет много.
Как по волшебству зажигаются тысячи огней, даже Кремль, точнее его копия из разноцветных гирлянд. Тоже достопримечательность. А рядом уже все готово для грандиозного чаепития. В меню — самые изысканные блюда. Может, и не высокой кухни, зато приготовленные с любовью.
Увидеть Москву и влюбиться без памяти. На главных улицах столицы — фантастический карнавал и атмосфера разных эпох — от советского прошлого до заоблачного будущего. А в морозном воздухе — ароматы мандаринов и корицы. Ни с чем их не спутаешь. Это праздник к нам приходит.
Ослепительная красота — в деталях. Сверкающие короны, чарующие дамские веера и загадочные маски. Театральная атмосфера. А как иначе? Это же Большой театр, на сцене, которого, конечно, "Щелкунчик" — главный новогодний балет.
Самое время загадывать желания. Под мерцающим звездным небом. В эти дни все непременно сбудется. Главное не замерзнуть.
Растопить лед можно и на коньках. Где-то между Марсом и Юпитером — космический каток на ВДНХ.
Какое же веселье без традиционных зимних забав? Например, катание на санях. Но лучше недолго, чтобы не закружилась голова. Для любителей скорости — ледяные горки. Держитесь крепче!
Праздничное настроение шагает по стране. И даже время, кажется, бежит быстрее. Чтобы не потерять ни секунды и все успеть, отправляемся на новогоднюю ярмарку.
Северная столица. Здесь и подарки можно купить на любой вкус и себя порадовать обновками. Шапка-ушанка никогда не выйдет из моды. Что важнее — защитит от морозов. А душу согреют старые добрые песни.
А это уже салютует Казань. Репетиция праздника. Только бы не заблудиться в светящемся тоннеле.
Держим путь в новогоднюю столицу. Здесь на печи Емеля не сидит. Замерзнуть можно. В Туле — своя сказка, где гостей встречают искусные мастера и народные умельцы. Жаркая русская кузня растопит даже самое холодное сердце. А тульский Левша вновь удивит весь мир, ведь такая снежинка никогда не растает.
Тула — настоящая хозяйка праздника. Нарядилась, как никогда: бесконечные ожерелья гирлянд, красочные городки. И куда же без главной красавицы. Выше головы, чтобы увидеть ее во весь рост. Мерцающая, поющая… Встречает гостей угощениями и развлечениями. Устоять на месте просто невозможно. Русские народные закружат в танце.
Со своим самоваром в Тулу, конечно, не ездят. Да и зачем? Ведь их здесь — самых разных — столько, что и не сосчитать. Самый главный, конечно, — царский. Из него чай точно вкуснее.
Ну, а на десерт, конечно, тульский пряник — свеженапечатанный, еще горячий и обязательно вкусный. Ярких красок добавим сами. И пусть этот Новый год будет счастливым!
Ранее по теме
-
Президент России не поздравил с Новым годом глав Грузии и Украины1 час назад
-
Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом4 часа назад
-
Путин и Шойгу привели "легенд хоккея" к победе4 часа назад
-
Глава столичного МЧС рассказал о самых курьезных случаях5 часов назад
-
Шуточные бои, собачьи упряжки, мастер-классы: Федерация бокса зовет на "Рождественскую елку"8 часов назад
-
В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя14 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россия запретила ввоз ряда украинских товаров
- Лавина сошла на людей в Хабаровском крае
- В Москве убит владелец нефтяной компании
- Российский комплекс испортил настроение западным военным
- ДТП в Югре: число погибших увеличилось до 6
Самое читаемое
-
Мелания Трамп сошла с трапа президентского самолета "без штанов"
- Девчонку угомоните: корпоратив завершился массовой дракой. Видео
- В Амурской области нашли инопланетянина. Видео
- Артист пропал с круизного лайнера при загадочных обстоятельствах
- Жрицы любви заманивают клиентов, переодевшись в снегурочек. Видео
Вести.Экономика
-
Медведев: Россия вводит запрет на ввоз ряда товаров из Украины
- Трамп вызывает главу ФРС на разговор
- Блокчейн-активы: итоги 2018 года
- "Нафтогаз" заявил о падении транзита газа из РФ через Украину
- Мутко: цены на квартиры в новостройках вырастут с 1 июля 2019 года
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
В России представили вседорожный фургон Renault
- Поедет ли старый BMW на дихлофосе и лаке для волос?
- Путин продлил срок уплаты штрафов со скидкой 50 процентов
- Известны сроки премьеры новой Skoda Octavia
- У чиновников забирают дорогущие BMW и пересаживают на "корейцев"
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- 5 мифов о депрессии, о которых нужно забыть
- Прячьте конфеты и шоколад: неочевидная опасность новогодней ночи
- Рейтинг мерзости: гангрена оказалась симпатичнее опарышей
- Почему нельзя спать в контактных линзах
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Нашла попутчика и пропала
- Путин подписал закон о борьбе с "черными кредиторами"
- Религиозное рейдерство на Украине проходит под покровом ночи
Вести-Москва
-
Москва в предновогодних пробках: водителям рекомендуют общественный транспорт
- Пожар на газопроводе в Серпухове: огненный факел взмывал на 15 метров
- Операция по спасению ребенка: в Морозовской больнице сделали невозможное
- "Щелкунчик" в "Зарядье": необычный и эксцентричный
- Новый год в столице: десятки праздничных площадок ждут гостей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний