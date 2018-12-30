Новогодняя сказка шагает по стране

Автор: Дмитрий Киселёв

Если посмотреть на то, что обрушилось на Россию в уходящем году — а это безумные санкции, провокации, как следствие — потоки лжи и враждебной дезинформации, вызовы нашей обороноспособности, разного рода давление (не хочется обо всем вспоминать перед Новым годом) — то остается лишь удивляться, сколь тверда осталась Россия, сколь крепок наш характер и сколь много тепла в наших людях.

В нашей культуре — неисчерпаемая сила преодолевать трудности. Порой мы их сами создаем. Но можем и посмеяться над этой нашей способностью. А потом — выйти из передряг с высоко поднятой головой.

А тем временем Россия даже под гнетом внешних проблем, да и с нашей родной разухабистостью остается в мире большим островом нормальности и человечности. Да, нам хочется жить лучше, но зато нас не раскалывает ненависть, как это сейчас в США.

Да, мы ценим нашу многонациональную культуру, но не сваливаемся в грубый национализм, как это на Украине.

Нам хочется больше зарабатывать и меньше тратить, но мы не громим свои города, как это происходит в последнее время во Франции.

Да, мы уверено ведем себя на мировой арене, но мы не заигрываемся до позора, как это часто случается с Англией.

Мы как-то быстро привыкли, что дорожная полиция в России стала совсем другой и уже не раздражает. Наши врачи добиваются выдающихся результатов. Наши дороги стали куда лучше. Преступность — ниже. Налоговая работает деликатно. Армия доблестна и крепка, как никогда. Да и жизнь в целом стала безопаснее.

Мы больше стали ездить по стране и даже с некоторым удивлением открываем для себя добрую, красивую и уютную Россию. Мы сами меняемся к лучшему. Мы уже больше солидарны друг с другом и просто более приветливы. Мы стали роднее друг другу. И это важно, особенно в непростые времена.

В России уходящий год был Годом волонтера. Но ведь это лишь начало. Людей, которые помогают другим не за деньги и не за деньги делают нашу землю чище, становится все больше. Так мы создаем среду, где и сами хотим жить.

Понимаю, что слова эти уже все больше похожи на тост, но ведь пить мы стали меньше. А какие-то вещи нужно уметь сказать друг другу и без бокала. Как Россия готовится встретить Новый год?

Автор: Ольга Армякова

И как же не поверить в чудо? Яркое, необыкновенное и такое долгожданное! Если в новый, 2019-й, можно заглянуть прямо сейчас. И оказаться в новогодней сказке. На коне. Головокружительное путешествие во времени, где каждый может почувствовать себя ребенком. Ведь празднику все возрасты покорны. И – главное — конечно, впечатления. А их — самых разных, но непременно радостных и незабываемых — будет много.

Как по волшебству зажигаются тысячи огней, даже Кремль, точнее его копия из разноцветных гирлянд. Тоже достопримечательность. А рядом уже все готово для грандиозного чаепития. В меню — самые изысканные блюда. Может, и не высокой кухни, зато приготовленные с любовью.

Увидеть Москву и влюбиться без памяти. На главных улицах столицы — фантастический карнавал и атмосфера разных эпох — от советского прошлого до заоблачного будущего. А в морозном воздухе — ароматы мандаринов и корицы. Ни с чем их не спутаешь. Это праздник к нам приходит.

Ослепительная красота — в деталях. Сверкающие короны, чарующие дамские веера и загадочные маски. Театральная атмосфера. А как иначе? Это же Большой театр, на сцене, которого, конечно, "Щелкунчик" — главный новогодний балет.

Самое время загадывать желания. Под мерцающим звездным небом. В эти дни все непременно сбудется. Главное не замерзнуть.

Растопить лед можно и на коньках. Где-то между Марсом и Юпитером — космический каток на ВДНХ.

Какое же веселье без традиционных зимних забав? Например, катание на санях. Но лучше недолго, чтобы не закружилась голова. Для любителей скорости — ледяные горки. Держитесь крепче!

Праздничное настроение шагает по стране. И даже время, кажется, бежит быстрее. Чтобы не потерять ни секунды и все успеть, отправляемся на новогоднюю ярмарку.

Северная столица. Здесь и подарки можно купить на любой вкус и себя порадовать обновками. Шапка-ушанка никогда не выйдет из моды. Что важнее — защитит от морозов. А душу согреют старые добрые песни.

А это уже салютует Казань. Репетиция праздника. Только бы не заблудиться в светящемся тоннеле.

Держим путь в новогоднюю столицу. Здесь на печи Емеля не сидит. Замерзнуть можно. В Туле — своя сказка, где гостей встречают искусные мастера и народные умельцы. Жаркая русская кузня растопит даже самое холодное сердце. А тульский Левша вновь удивит весь мир, ведь такая снежинка никогда не растает.

Тула — настоящая хозяйка праздника. Нарядилась, как никогда: бесконечные ожерелья гирлянд, красочные городки. И куда же без главной красавицы. Выше головы, чтобы увидеть ее во весь рост. Мерцающая, поющая… Встречает гостей угощениями и развлечениями. Устоять на месте просто невозможно. Русские народные закружат в танце.

Со своим самоваром в Тулу, конечно, не ездят. Да и зачем? Ведь их здесь — самых разных — столько, что и не сосчитать. Самый главный, конечно, — царский. Из него чай точно вкуснее.

Ну, а на десерт, конечно, тульский пряник — свеженапечатанный, еще горячий и обязательно вкусный. Ярких красок добавим сами. И пусть этот Новый год будет счастливым!