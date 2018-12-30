Трампу грозит политическая опасность
Дональд Трамп возвращался в Вашингтон из секретной поездки на Ближний Восток, уже не таясь. И только брюки Мелании будто продолжали "маскироваться" — казалось, их на первой леди нет вовсе. Оптический эффект. Для президентской четы это был первый опыт поездки в зону боевых действий.
На базе Эль-Асад в Ираке Трамп поздравил солдат с Рождеством и подтвердил, что американские войска уходят из Сирии.
"Америка не должна лезть в драку за каждую страну мира, зачастую не получая никакого возмещения. Если хотят, чтобы мы воевали, пусть тоже за это платят. Иногда это подразумевает и денежную составляющую, чтобы мы больше не были для всего мира этакими простаками. И мы уже не такие. На нас уже не смотрят как на простаков", — заявил Трамп.
Единоличное решение президента США о выводе войск из Сирии шокировало генералов и политиков в Вашингтоне. Заговорили даже о предательстве национальных интересов.
"Для меня это абсолютно понятный сигнал, когда принимаются внешнеполитические решения, которые поддерживают Владимир Путин и Рэнд Пол. Это хороший сигнал, что идея плохая. На межпартийном уровне члены Сената призывают президента Трампа пересмотреть это решение", — сказал Крис Кунс, сенатор Конгресса США от Демократической партии.
Решению Трампа сопротивляются как могут. Пока внезапный вывод войск удалось лишь замедлить, сообщил сенатор, член Комитета по разведке Марко Рубио.
"В Сирии будут вестись переговоры о послевоенном устройстве, но у США нет места за этим столом переговоров. Все будут решать Турция, Россия, Иран и Асад — все те, кто никаким образом не учитывают наши интересы", — отметил Рубио.
Поддержавшие Трампа политики — в меньшинстве. Среди них — сенатор Рэнд Пол, который призывает реально смотреть на происходящее в Сирии.
"Россия — большой игрок на мировой арене, и если мы не будем согласовывать свои действия по Сирии, то никогда не придем к решению. Иран – игрок, и с ним тоже надо вести диалог по Сирии. И Асада мы не можем игнорировать. Он выиграл войну. А эти люди спрятали голову в песок и размышляют над возможной большой войной в регионе с участием Росси и Ирана. И это будет огромная ошибка. Не думаю, что американцы хотят этого", — считает Пол.
Не только Сирия. Президент США думает о том, чтобы вдвое сократить и контингент в Афганистане — с 14 до 7 тысяч военных. Таким образом, часто непредсказуемый Трамп в этом вопросе как раз верен себе — его более ранние программные заявления оказались не риторикой, а планом действий.
А вот финансовые инстинкты председателя американской Федеральной резервной системы, по мнению Трампа, никуда не годятся. Всесильным регулятором командует Джером Пауэр, и на него президент США возложил вину за последние провалы на фондовых биржах.
Эксперты заговорили о худшем падении индексов в декабре со Времен великой депрессии.
Лавируя между возможной рецессией и перегревом экономики, ФРС в этом году 4 раза поднимала процентную ставку. То есть кредиты для замедляющейся американской экономики становились все дороже. По расчетам Deutche Bank, в этом году 90% типов активов для инвесторов оказались убыточными, в прошлом году таких насчитывалось не более 1%. Досталось от Трампа и министру финансов Мнучину. В итоге слухи об отставках в Минфине и ФРС еще больше раскачали ситуацию.
Добавил нервозности и политический клинч в Вашингтоне. Трамп отказывается подписывать бюджет страны, пока законодатели не выделят 5 миллиардов долларов на достройку стены на границе с Мексикой.
Но демократы против проекта. В итоге без бюджета госорганы уже частично прекратили работу. Это затронуло 800 тысяч чиновников и господрядчиков. Теперь их зарплаты заморожены, закрылись многие туристические объекты. С нового года shut down распространится и на другие ведомства. И хотя суммы работникам потом обычно компенсируют, сейчас никто не может сказать, когда возобновится финансирование, ведь даже намеков на компромисс нет.
Трамп повышает ставки — пригрозил вообще перекрыть границу с Мексикой, если ему не выделят деньги на стену. Тем временем в переполненных американских лагерях временного содержания умер уже второй ребенок. Сначала власти заявили, что 8-летний мальчик из Гватемалы скончался от простуды, теперь говорят, что от гриппа. До этого в лагере умерла 7-летняя девочка.
"Любая смерть детей или других людей на границе — вина демократов и их жалкой иммиграционной политики, которая позволяет людям считать, что они могут въехать в нашу страну нелегально. Не могут! А была бы стена, они бы даже не думали об этом", — заявил Трамп.
"Президент говорит, что это — вопрос безопасности границ. Нет, это — вопрос политической опасности, которая грозит самому Трампу", — уверен сенатор Дик Дурбин.
И для президента США все только ужесточится. С начала января начинает работать обновленный Конгресс, где в нижней палате в большинстве демократы. Так что атак на хозяина Белого дома, в том числе и по так называемому российскому делу, будет еще больше. А Трампу надо не просто отбиваться, ведь негласная кампания по выборам президента в 2020 году начинается уже в следующем, 2019-м.
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