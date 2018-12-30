30 декабря 201818:02
Из Багдада в Москву вылетел самолет с детьми из иракских тюрем
Из Багдада в Москву вылетел спецрейс с 30 детьми на борту — из Чечни, Москвы, Пензы и Дагестана. Они находились в иракских тюрьмах, поскольку их родителей обвиняют в терроризме или содействии терроризму.
Чтобы переправить эту группу в Россию, пришлось сначала доказать, что дети родились здесь. Рабочая группа искала их родственников, проводились генетические экспертизы. Всего же таких детей в тюрьмах Ирака остается еще больше сотни. Работа по возвращению их в Россию продолжится и в следующем году, сообщает "Россия 24".
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