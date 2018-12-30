"Т-34": зрители станут частью экипажа легендарного танка Победы
Рекорд года в нашем кино установил российский блокбастер "Движение вверх" — совместный проект телеканала "Россия 1" и студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова. Вышедший в самом конце 2017-го фильм стал самым кассовой отечественной картиной за всю историю российского кино. Общие сборы в кинотеатрах составили почти 3 миллиарда рублей, а ленту посмотрели 11,5 миллиона зрителей. Тоже рекорд.
К Новому году поклонников отечественного кино ожидает новый большой подарок — фильм "Т-34", также снятый при поддержке нашего телеканала. Действие — в годы Великой Отечественной. Это история о советских танкистах, попавших в немецкий плен и совершивших дерзкий побег. Не пропустите. До слез! Идите с детьми. На больших экранах в кино — с 1 января. Что это будет?
Им предстоит противоборство, в котором у них практически не будет шансов остаться в живых. "Т-34" — грандиозный по замыслу и воплощению фильм на стыке множества жанров. Масштабный блокбастер, военные приключения, мелодрама и даже философская притча. В основе ленты — поединок двух танковых асов — младшего лейтенанта Ивушкина и немецкого штурмбаннфюрера Ягера.
Режиссер Алексей Сидоров, автор культовых "Бригады" и "Боя с тенью", представил новой конфликт мужских характеров, поместив столкновению личностей в контекст великой войны.
"Я хотел бы, чтобы мы в конце концов перестали думать, что все военные фильмы должны быть горькие, трагичные. Мы в этой войне победили, для меня это самое главное", — признался Сидоров.
В масштабной экшн-драме сыграло целое созвездие российских артистов. Главную роль лейтенанта Ивушкина исполнил, пожалуй, самым востребованный современный российский актер Александр Петров. "Это доброе, светлое, мощное и зрелищное российское кино", — сказал актер.
Канва ленты — беспощадные танковые дуэли. Противоборство не калибров, а интеллектов. И в этом смысле "Т-34" — фильм не столько о войне, сколько о внутренних состояниях человека. В пограничье жизни и смерти.
Все сцены были сняты на настоящих боевых танках эпохи. Советские Т-34 и восстановленный почти до изначального состояния немецкий Panzer. Баталии снимали на полном ходу — без дублеров. И впервые в истории кино — внутри реального пространства танка.
В фильме актеры все делают ровно так, как это делали в бою экипажи боевых машин: крутят механизм поворота башни, ставят ноги на педали, замирают над прицелом. Военным консультантом ленты выступил ведущий историк бронетехники Второй мировой войны писатель Михаил Барятинский.
"Этот фильм по достоверности превосходит все, что было снято до сих пор в отечественном кинематографе", — считает Барятинский.
В какой-то момент кино перестает быть напряженным видеорядом и начинает тестировать твои собственные ощущения. Главное — это интерактивность. Экранное пространство в ленте — это не нечто существующее само по себе. Визуально фильм снят так, что каждый из зрителей становиться частью экипажа легендарного танка Победы.
Во время съемок — почти анатомическое постижения природы боя. Того, как ведет себя до предела снаряд при столкновении с броней в обстановке реального сражения. Когда главное оружие уже не толщина металла, а скорость нейронных реакций сознания.
Использование эффекта slow mo, замедляющего время баталии, — у Сидорова прием не визуальный, а драматургический. Эти растянутые несущие смерть секунды безжалостно и хирургически точно передают напряжение орудийных дуэлей, показывая, как и почему погибают или остаются в живых люди, замкнутые стальном контуре танка.
Еще одним военным консультантом ленты стал американский эксперт Кевин Фаррелл. Это он помогал создателям голливудской танковой драмы "Ярость" с Брэдом Питтом.
"Все — от снаряжения до отличительных знаков, орденов — в фильме вызывает восторг. Грузовики, даже упаковки боеприпасов, улицы русских деревень, интерьер бревенчатых домов, портреты на стенах", — сказал Фаррелл.
"Т-34" — в широком смысле фильм вовсе не о войне. Он о людях, проходящих через войну. Их дружбе, любви, самопожертвовании и Боге. В ленте режиссер зашифровал немало вызывающих улыбки отсылок-реминисценций к киношедеврам прошлого. Жанр приключений просто не мог не стать кладовой остроумных цитат и афоризмов.
"Задача была сделать фильм современным языком, чтобы он был понятен молодежи, но чтобы и старшее поколение приняло. Фильм глубокий, мощный", — отметил Виктор Добронравов, заслуженный артист России.
Первые зрители делятся впечатлениями. Вспоминая невероятный успех спортивной драмы "Движение вверх", которая стала лучшим новогодним подарком для миллионов россиян в начале 2018-го, люди говорили, что и "Т-34" снят, как минимум, на столь же высоком уровне.
В масштабной экшн-драме, как в хорошем экипаже, сошлись все слагаемые успеха: актеры, сценарий, музыкальное оформление. От первого до последнего кадра рисковый командир Ивушкин проведет нас через испытания до Победы. Захватывающей дорогой, от которой невозможно оторваться до самых финальных титров.
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