Елена Вяльбе: никогда не сомневалась в успехе Устюгова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе дала оценку победе Сергея Устюгова в мужской индивидуальной гонке на "Тур де Ски". Кроме того, она поблагодарила всю российскую команду за успешное выступление в итальянском Тоблахе.

"Ни на секунду не сомневалась, что Сергей вернется. Я была уверена в том, что Устюгов станет удачно выступать после травмы руки", – цитирует Вяльбе "Спорт-экспресс".

Также он поблагодарила и всю российскую команду. "Обе сегодняшних гонки сложились отлично, в преддверии Нового года мы пережили замечательный лыжный день", – добавила глава ФЛГР.

Напомним, что 30 декабря российские лыжники Сергей Устюгов и Наталья Непряева выиграли свои гонки на "Тур де Ски".