Скончался мэтр гонконгского кино Ринго Лэм

63-летний мэтр гонконгского кино Ринго Лэм скончался в Гонконге.

В субботу жена Лэма не смогла его разбудить и вызвала скорую. К сожалению, усилия медиков оказались тщетны. Полиция не нашла в смерти режиссера ничего криминального, поскольку он болел гриппом и бесконтрольно принимал лекарства.

Лэм – один из лучших режиссеров боевиков "золотого века" гонконгского кино. Знаменит мрачными и реалистичными триллерами, самый известный – "Город в огне" с Чоу Юньфатом, передает РИА Новости.