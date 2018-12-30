На Урале столкнулись две фуры, грузовик и четыре легковушки

На Урале произошло крупное ДТП. На 230 километре трассы Пермь – Екатеринбург столкнулись две фуры, грузовик и четыре легковых автомобиля.

В результате аварии погиб один человек, еще одиннадцать пострадали. Среди получивших травмы четверо детей, один из которых находится в реанимации.

Среди пострадавших – жители различных регионов России, передает ТАСС.