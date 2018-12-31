Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе, Роналду – второй

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим европейским бомбардиром 2018 года. Ему удалось забить 51 мяч в 54 матчах, сыгранных им во всех турнирах в составах "сине-гранатовых" и национальной команды.

Следом за ним идет Криштиану Роналду, отличившийся за мадридский "Реал", туринский "Ювентус" и сборную Португалии 49 раз в 53 встречах. В тройку лучших попал и футболист немецкой "Баварии" и национальной команды Польши Роберт Левандовски (46 мячей, 56 игр), сообщает "Спорт-экспресс".

В пятерке лучших европейских бомбардиров также оказались Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта), на счету которого 44 гола в 55 матчах, и Луис Суарес ("Барселона", Уругвай) – 37 мячей в 60 встречах.