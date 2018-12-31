В новогодние торжества во Франции мобилизуют почти 150 тысяч полицейских

148 тысяч полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции в новогоднюю ночь для обеспечения порядка на улицах городов.

По всей стране введут план по антитеррористической деятельности. Особые меры будут приняты в Париже. Вокруг Елисейских полей, где развернутся главные торжества, будет создан периметр безопасности. Парижанам власти города рекомендовали воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Ожидается, что в восьмой по счету акции протеста "желтых жилетов" в Париже примут участие более восьми тысяч человек. По словам представителей движения, манифестация будет носить ненасильственный характер, передает ТАСС.