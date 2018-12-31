Канцлер Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины. Такое заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он напомнил, что, будучи министром иностранных дел, выступал за постепенное снятие санкций, передает РИА Новости.

В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.

Отношения России и Запада ухудшились в связи ситуацией на Украине. Запад обвинил Москву во вмешательстве в дела Украины и ввел против нее санкции. Россия, в свою очередь, приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.