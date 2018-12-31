Сборная Канады сыграет с финским клубом "КалПа" в финале Кубка Шпенглера

Стали известны финалисты хоккейного турнира на Кубок Шпенглера, который в эти дни проходит в швейцарском Давосе. В решающем матче сразятся сборная Канады и финский клуб "КалПа". Финальная игра состоится 31 декабря.

Финские хоккеисты в полуфинале победили со счетом 2:1 хозяев турнира – швейцарский "Давос". Ранее в финал Кубка Шпенглера пробилась сборная Канады, обыгравшая немецкий "Нюрнберг Айс Тайгерс" – 4:2.

Напомним, что магнитогорский "Металлург" уступил в четвертьфинале нюрнбергской команде со счетом 1:3 и завершил выступление на турнире.